График работы МОККВД 12 июня опубликовали в Подмосковье

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Стационарные отделения продолжат работать круглосуточно. Пациенты смогут получить необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

«В праздничный день режим работы медицинского учреждения изменен. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и планируйте визиты к врачу, учитывая информацию на памятке», - предупредила главный врач МОККД Юлия Матушевская.

Жителям Московской области напоминают, что при необходимости срочной медицинской помощи следует звонить по телефону 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».