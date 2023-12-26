График газового обслуживания многоквартирных домов опубликовали в Подмосковье

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый напомнил, что заключение договоров на ремонт и техобслуживание квартирного и домового оборудования с «Мособлгазом» проходил с сентября. До этого урегулировали технические вопросы.

График работ опубликован на сайте «Мособлгаза».

За 20 дней до даты техобслуживания жителям направят электронные письма, а управляющие компании разместят объявления на информационных щитах.

«До сих пор многие переживают, как смогут отличить газовика от мошенника? Для решения этого вопроса введена система идентификации слесарей и мастеров по QR-коду. Отсканировав его с личной карточки специалиста c помощью камеры мобильного телефона, можно увидеть подробную информацию о сотруднике», - подчеркнул Игорь Коханый.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион показал лучшие результаты среди всех субъектов страны по программе газификации. По данным на конец лета 2023 года, она затронула 120 тысяч домов.