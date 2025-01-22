22 января 2025, 12:58

График электричек на участке Александров — Куровская БМО изменится 23 января

Медиасток.рф
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Расписание некоторых пригородных поездов на участке Александров — Куровская Большого кольца МЖД изменится 23 января. В Минтрансе Московской области отметили, что корректировки связаны с обновлением ПО микропроцессорной системы управления движением электричек на станции Киржач.

Технологические «окна» назначат с 07:40 до 15:10. На этом фоне ряд электричек, курсирующих между Александровом, Орехово-Зуевым и Куровской выведут из расписания. При этом, пригородный поезд № 6424/6423 Александров - Куровская отправится в рейс на 13 минут раньше, а № 6444 Александров - Орехово-Зуево - позже на 4 часа 31 минуту.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на остановках, на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении.

Дороги Поезда
22 января 2025, 14:59
Проверку торгового объекта по просьбам жителей провели в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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После обращений граждан в Мытищах проверили магазин «Чижик» на улице Летной в Мытищах. Представители администрации проверили торговый объект на соответствие с законом, который открылся 30 декабря.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова и заместитель начальника отдела содержания территорий управления жилищно-коммунальных услуг Анастасия Адамова магазин «Чижик» на Летной улице в Мытищах по просьбе жителей. Магазин открыли 30 декабря в здании бывшего теплового узла. Владелец изменил разрешенный вид использования участка перед тем, как открыть магазин.

Внутри торгового объекта нарушений не обнаружили, но есть недочеты по внешнему виду и содержанию территории. Руководству предписали убрать граффити, организовать вход для маломобильных граждан и родителей с колясками, а также привести в порядок фасад и вывеску до 28 февраля.

Контейнерную площадку рядом с магазином разместить невозможно, поэтому рабочая группа установит дополнительные мусорные баки на существующей площадке у дома № 44. Строительный мусор уже вывезли, асфальтирование началось 22 января. Шумные работы с применением техники завершатся 27 января. Вопрос наведения порядка у магазина «Чижик» находится на контроле управления потребительского рынка и услуг.

Мытищи Законы Магазины Продукты
22 января 2025, 14:56
Школу №17 капитально отремонтируют в Серпухове к сентябрю
Минстрой МО
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Школу № 17 капитально отремонтируют на улице Джона Рида в Серпухове. Ее планируют открыть к сентябрю 2025 года.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к отделке. Сейчас на объекте трудятся 26 человек. Работы проводят за счет бюджетных средств.

Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. Там обновят фасад, кровлю, входные группы, заменят коммуникации, установят новую мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачи правительству на 2025 год. Он напомнил коллегам о поручениях президента и задачах по национальным проектам.

Школы Строительство Серпухов
22 января 2025, 14:37
Жительница Чехова подарила вторую жизнь ненужным вещам
Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов
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Активная участница движения «ЭкоЛогичный Чехов» Ксения Суслина создает оригинальные поделки и элементы декора из разных предметов. В результате ее работы появляются авторские открытки, стильная одежда и необычные предметы мебели.

Женщина увлекается скрапбукингом - изготавливает из бумаги таблички, бирки, а также плетет корзинки из трубочек и другие предметы. Из старых трикотажных футболок мастерица изготавливает практичные сумки и шопперы. Джинсовая ткань используется для создания мелких украшений и декоративных элементов, а совсем изношенные вещи перерабатываются в мешки. В числе интерьерных изделий - уютные подушки.

Эковолонтер из Чехова использует в своих работах пластик разных маркировок, дерево и стекло. Благодаря вторичным материалам ей удается вдохнуть новую жизнь в старые предметы мебели.

Чехов Экология
22 января 2025, 14:16
Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел личный прием жителей в Балашихе
Пресс-служба администрации г.о.Балашиха
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Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов организовал личный прием граждан в Балашихе, который прошел в общественной приемной местного отделения «Единой России». На встрече было рассмотрено три обращения от жителей региона.

Директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» Ольга Садилова подняла вопрос о необходимости приобретения уличного подъемника для отделения «Мать и дитя», расположенного в деревне Федурново. Это оборудование поможет улучшить доступность услуг для семей с маленькими детьми.

Два других обращения поступили от матерей, чьи дети нуждаются в платных медицинских услугах. Одной из женщин требуется помощь в приобретении специального устройства для лечения зубов ее ребенка, а другой - средства на медицинские процедуры для облегчения последствий врожденной инвалидности.

«Как депутат, я могу передавать такие обращения в региональное управление соцзащиты, которое может выделить средства на решение этих проблем», - пояснил Тарас Ефимов.

Депутаты Московской областной думы и городского совета Балашихи регулярно проводят личные приемы в общественной приемной «Единой России», расположенной на Парковой улице, 7, а также в общественно-политическом центре на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Депутаты Балашиха

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