График электричек Ленинградского направления изменится в феврале
Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится в феврале. Корректировки вызваны ремонтно-путевыми работами по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Москва - Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, при этом, некоторые поезда отменят. Также ряд поездов на участке Москва - Клин - Москва и Тверь - Лихославль - Тверь отменят по всему маршруту следования.
Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с изменениями в расписании можно на сайте или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».