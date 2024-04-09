График движения поездов скорректируют на Белорусском и Савеловском направлениях 10 апреля

С 0:40 до 10:40 на 10 часов будет приостановлено движение по первому главному пути в направлении Москвы на участке между Лобней и Икшей. Поезда будут отправляться по альтернативному маршруту из Москвы.

Маршруты некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений будут изменены, их конечные остановки сократят до Белорусского и Савеловского вокзалов. Интервал между отправлениями поездов увеличится до 15-20 минут.

На Савеловском направлении большая часть пригородных поездов будет исключена из расписания. Интервал движения электропоездов из дальнего пригорода увеличится до одного часа, некоторые поезда будут отправляться от или до станции Лобня.

Подробное расписание движения пригородных поездов доступно в мобильном приложении. Кроме того, информацию можно получить на официальном сайте ЦППК.

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