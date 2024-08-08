График движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменят с 9 по 11 августа

9 августа после 22:36 поезда «Аэроэкспресс» будут отправляться в Шереметьево с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Также после 21:00 рейсы из аэропорта будут следовать до Савеловского вокзала.

10 и 11 августа до 12:00 доехать в аэропорт Шереметьево можно будет с Савеловского вокзала, за исключением рейса, который отправляется в 7:36 с Белорусского вокзала - он будет идти по привычному маршруту со всеми остановками. Рейсы из аэропорта до 10 утра также будут прибывать на Савеловский вокзал.

Все остальные рейсы в этот период будут следовать по обычному маршруту из Одинцова с предусмотренными остановками.

Добраться до аэропорта Шереметьево можно и автобусами «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Автобусы № 1195 отправляются каждые восемь минут до терминалов В и С по платной дороге без остановок. Автобусы № 1195D везут пассажиров каждые 15-20 минут до терминала D, также по платной трассе без остановок всего за 20 минут.

В ведомстве порекомендовали пассажирам перед поездкой ознакомиться с обновленным расписанием.

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