Грачи вернулись в Подмосковье
Орнитологи заметили возвратившихся в Подмосковье перелетных птиц. Грачи, зеленушки и сизые чайки, перезимовавшие на юге, вернулись в регион раньше обычного.
«Перелетные птицы - вестники приближающегося весеннего тепла. Жители региона с нетерпением ждут пернатых из южных стран обратно на родину. Специалисты в Подмосковье уже отметили возвращение путешественников, среди которых есть и грачи», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Замечены в Подмосковье и другие виды перелетных птиц - зеленушки и сизые чайки. Массовое возвращение птиц начнется ближе к апрелю.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».