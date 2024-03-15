Грачи вернулись в Подмосковье

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«Перелетные птицы - вестники приближающегося весеннего тепла. Жители региона с нетерпением ждут пернатых из южных стран обратно на родину. Специалисты в Подмосковье уже отметили возвращение путешественников, среди которых есть и грачи», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Замечены в Подмосковье и другие виды перелетных птиц - зеленушки и сизые чайки. Массовое возвращение птиц начнется ближе к апрелю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

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