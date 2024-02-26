Готовность ЖКХ к весенним паводкам проверили в Рузе и Серебряных Прудах

Читайте нас в:

В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали, что контрольные мероприятия прошли на шести объектах: канализационно-насосной станции № 1 Рузы, водозаборном узле дома отдыха «Лужки» Рузского городского округа, а также КНС, ВЗУ и котельной в Серебряных Прудах.

Проверенные объекты находятся в рабочем состоянии. По периметру зданий убран снег, водоотводящие устройства исправны. Проведены и другие противопаводковые мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».