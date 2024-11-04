Готовность здания школы № 8 к зиме проверили в Балашихе
Представители партии «Единая Россия» провели встречу с застройщиком школы № 8 в Балашихе. Они оценили, как прошел плановый ремонт учреждения.
Участие в мероприятии приняли член фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова и заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов, а также представитель компании застройщика «Билд».
«Мы проверили работу инженерных сетей, ливневой канализации, посмотрели состояние гидроизоляционных материалов», - сказала член фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова.
Учреждение находится в жилом комплексе «Леоновский парк». Первых учеников школа приняла в 2023 году. Учреждение построили благодаря президентскому национальному проекту «Современная школа».
Отметим, что встреча прошла в рамках партийного проекта «Новая школа».
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