23 января 2024, 10:35

Готовность второго этапа строительства ЖК «Равновесие» в Одинцове достигла 58%

ГК «Кортрос»
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Строительство ЖК «Равновесие» продолжается в Одинцовском городском округе. Дома возводят по принципам GreenDevelopment — с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности.

В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали, что внутренняя территория жилого комплекса предполагает дворы без машин. Здесь будут зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, детские и спортивные площадки.

Сейчас девелопер проекта - ГК «Кортрос» - строит вторую очередь квартала. Ее готовность составляет уже 58%. Все монолитные работы выполнены, ведется кладка стен и обустройство кровли.

Детский сад на территории ЖК уже построен и введен в эксплуатацию. Скоро его передадут на баланс муниципалитета.

В пешей доступности от комплекса находится один из самых больших и ухоженных лесных массивов Подмосковья - Звенигородское лесничество.

Московская область достроила все брошенные фирмами-банкротами дома и полностью закрыла проблему обманутых дольщиков. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство
23 января 2024, 10:41
Завод в Коломне увеличит серийное производство дизель-генераторов
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Пуско-наладочные работы второго специального испытательного стенда двигателей, поставляемых в Беларусь для карьерных самосвалов «БелАЗ-75304», успешно завершились в новом цеху Коломенского завода. Это позволит увеличить серийное производство дизель-генераторов.

Новый цех испытаний двигателей на предприятии создали в сентябре 2023 года. Общий объем инвестиций в строительство испытательного комплекса превысил 3,4 миллиарда рублей. Сейчас на Коломенском заводе продолжается производство первой серии из 20 двигателей для партии карьерных самосвалов.

Первый дизель-генератор отправили на завод «БеЛАЗ» в конце декабря 2022 года, а с июня 2023 года самосвал с коломенским двигателем проходит испытания в угольной компании «Кузбассразрезуголь».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Заводы
23 января 2024, 10:36
Загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла утром 23 января
Минтранс МО
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Во вторник утром загруженность дорог Московской области составила четыре балла. По данным Минтранса Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся почти 700 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Осташковском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году - об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
23 января 2024, 10:36
Четыре турнира по плаванию международной серии Swimcup проведут в Подмосковье
Пресс-служба Кубка чемпионов Swimcup
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Четыре заплыва первой в России международной серии Swimcup пройдут в Подмосковье. Соревнования по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции для профессионалов и любителей пройдут в Раменском и Рузе.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турниры пройдут 28 января, 25 февраля, 31 марта и 21 апреля. На каждом из заплывов ожидают свыше 400 участников. В программу включат индивидуальные дистанции на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.

По словам многократного чемпиона мира по плаванию и организатора соревнований Евгения Безрученко, на ключевых стартах буду присутствовать известные спортсмены.

«В этом году на ключевых стартах будут присутствовать известные спортсмены, которые не только примут участие в финальных фотосессиях, но и поделятся своими историями успеха с пловцами. Все старты будут показаны в режиме онлайн-трансляций», - сказал он.

Специальным гостем на турнире 28 января станет четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Олег Костин.

Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.​ Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Раменское
23 января 2024, 09:59
Единая горячая линия по вопросам ЖКХ начала работать в Подольске
Галина Добрынина
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Горячая линия в новом формате начала работать в Подольске 22 января. Сервис объединил все коммунальные, диспетчерские и аварийные службы города.

Линия работает в формате 24/7. Заявки принимаются по многоканальному телефону 8 (495) 663-99-99.

Жители могут обращаться по любым вопросам, связанным с отоплением, электричеством, сантехникой, лифтами, газом и работой управляющих компаний. Это и уборка подъездов, и вывоз мусора.

Кол-центр принимает и регистрирует 100% заявок. Далее информацию о проблеме передают исполнителю и контролируют исполнение. Сообщение можно продиктовать боту, а можно дождаться ответа оператора.

Тепло продолжает возвращаться в дома Климовска и Шепчинок. Всем жителям, которые пострадали от протечек и прорывов радиаторов, компенсируют ущерб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Отопление

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