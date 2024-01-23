Готовность второго этапа строительства ЖК «Равновесие» в Одинцове достигла 58%

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В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали, что внутренняя территория жилого комплекса предполагает дворы без машин. Здесь будут зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, детские и спортивные площадки.

Сейчас девелопер проекта - ГК «Кортрос» - строит вторую очередь квартала. Ее готовность составляет уже 58%. Все монолитные работы выполнены, ведется кладка стен и обустройство кровли.

Детский сад на территории ЖК уже построен и введен в эксплуатацию. Скоро его передадут на баланс муниципалитета.

В пешей доступности от комплекса находится один из самых больших и ухоженных лесных массивов Подмосковья - Звенигородское лесничество.

Московская область достроила все брошенные фирмами-банкротами дома и полностью закрыла проблему обманутых дольщиков. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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