Готовность теплосетей в Балашихе к отопительному сезону достигла 76%

Перед началом отопительного сезона в городском округе Балашиха провели большую работу для повышения надежности теплоснабжения. В муниципалитете проложили сети в микрорайоне Балашиха-3 и закольцевали котельные в микрорайонах Ольгино и Павлино. Это позволит обеспечить резервирование тепловой мощности. Сейчас также проводят замену магистральных теплосетей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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