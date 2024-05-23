Готовность теплосетей к отопительному сезону проверили в 5 округах Подмосковья

Как сообщили в подмосковном МинЖКХ, испытания прошли на 27 участках трубопроводов. Пять из них не выдержали нагрузку, на них выявили утечки. После проведения ремонта гидроиспытания там проведут еще раз. Оставшиеся 22 участка показали готовность к работе в осенне-зимний период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых очистных сооружениях в Сергиевом Посаде. Их планируют открыть в 2025 году.

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