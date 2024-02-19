Готовность строящейся школы вблизи деревни Сабурово в Красногорске оценили в 65%

Ремонт фасада дома культуры «Поварово» в Солнечногорске близится к завершению. Работы уже выполнены на 95%.

По словам строительного подрядчика Ивана Кузнецова, перед тем, как переходить к капитальному ремонту помещений, необходимо завершить ремонт фасада.

«После замены окон нужно произвести выравнивание стен. Сейчас мы уже можем это делать. На втором этаже протекают потолки. На весну и лето у нас запланирован ремонт кровли. И только после этого перейдем на ремонт внутренних помещений», - рассказал Кузнецов.

На этой неделе рабочие приступят к покраске здания, а 12 старых деревянных окон уже заменили на пластиковые.

Полностью завершить капремонт здания, построенного в 1957 году, планируют в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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