Готовность спортивного комплекса с ледовой ареной в Домодедове превысила 80%

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Сейчас на объекте трудятся более 100 строителей и шесть единиц техники. Рабочие проводят отделочные работы, а также монтаж инженерных сетей. Снаружи продолжается благоустройство территории.

По проекту, в двухэтажном здании ФОКа, общей площадью 4,7 тысячи «квадратов», разместятся ледовая арена, трибуны и тренажерный зал. Рядом появятся парковка и места для отдыха.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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