07 августа 2024, 23:41

Готовность социальных объектов к зимнему периоду в Жуковском достигла 68%

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Глава Жуковского Борис Аубакиров провел совещание о подготовке к осенне-зимнему периоду. Встреча собрала представителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Борис Аубакиров напомнил о ранее данном поручении подготовить к отопительному сезону не менее 60% многоквартирных домов и социальных объектов до 1 августа. Сейчас уровень готовности составляет 68%, что является положительной динамикой.

В ходе совещания также рассмотрены вопросы текущего ремонта подъездов и капитального ремонта в 14 многоквартирных домах города.

Кроме того, участники обсудили переход на электронный единый платежный документ - новый формат для оплаты жилищно-коммунальных услуг, который позволит жителям удобнее управлять своими расходами.

Глава города призвал все организации к активному сотрудничеству и выполнению поставленных задач, чтобы обеспечить комфортные условия проживания для жителей Жуковского в преддверии зимнего сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Жуковский
07 августа 2024, 23:18
Турнир по петанку для участников «Активного долголетия» прошел в Серпухове
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Областной турнир по петанку в рамках программы «Активное долголетие» прошел в Принарском парке Серпухова. В соревновании приняли участие более 20 команд со всего Подмосковья.

Участников турнира поприветствовал депутат городского округа Серпухов, председатель попечительского центра Николай Пушкин.

Команды бросали шары, стараясь как можно точнее попасть в кошонету- маленький шарик, ставший целью игры. В результате напряженной борьбы победителями турнира стала команда из городского округа Домодедово.

В программе мероприятия также прошли мастер-классы, настольные игры и веселые состязания, а после все участники смогли попробовать вкуснейший плов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Активное долголетие
07 августа 2024, 23:18
Благотворительная ярмарка «Сундук Добра» пройдет в Серпухове 17 августа
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В Музейно-Выставочном центре в Серпухове пройдет благотворительная акция «Сундук Добра». Организатором мероприятия выступает отделение общественной организации «Союз женщин Подмосковья».

Все желающие смогут внести свой вклад в помощь нуждающимся и принести вещи в дар. В рамках акции принимаются одежда и обувь для детей и взрослых, игрушки, книги, канцтовары, мелкая бытовая техника, посуда, белье и особенно школьная и спортивная форма.

Для удобства участников, вещи можно передать в Музейно-Выставочный центр 15 августа с 9:00 до 19:30 и 16 августа с 9:00 до 15:00, а 17 августа с 10:00 до 13:00 состоится ярмарка.

Основное правило для благотворителей: все вещи должны быть чистыми и находиться в рабочем состоянии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Серпухов Ярмарки
07 августа 2024, 23:09
Киноцентр с клубом в Дзержинском достроят к концу года
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил, как идет строительство нового киноцентра в Дзержинском. Здание начали возводить еще в феврале 2021 года и сейчас его готовность достигла 86%.

Как пояснили в ведомстве, сейчас полностью готовы конструкции надземной части развлекательного комплекса, завершены работы по устройству наружных сетей, строители приступили к отделочным работам и параллельно монтируют инженерные системы.

В здании разместятся универсальный трансформируемый зал на 500 зрителей, кафе, клубная зона, рассчитанная на 300 посетителей, рекреационные и выставочные помещения.

Кроме того, по проекту появится и подземный паркинг на 549 автомобилей.

Достроить киноцентр планируют к концу декабря.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Кино Дзержинский
07 августа 2024, 22:44
Замглавы Серпухова Татьяна Орлова посетила «Кукольный дом» Галины Крюковой
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В Серпухове «Кукольный дом» имени Галины Крюковой уже на протяжении 15 лет объединяет талантливых мастериц, которые создают удивительные и красочные композиции своими руками. Заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова посетила музей познакомилась с богатой коллекцией.

Собрание экспонатов охватывает разные эпохи и темы: от Серпухова 15 века до событий Великой Отечественной войны, а также праздников, таких как Масленица и Новый год. Каждое событие сопровождается специальными выставками - в прошлом году были представлены проекты «Купечество Серпухова» и «Посвящение Александру Николаевичу Островскому». В честь юбилея города мастерицы также готовят сюрприз.

С 2021 года искусницы работают в здании Культурно-досугового объединения, где им предложили переехать на первый этаж. Это решение позволило разместить еще больше экспонатов благодаря просторному помещению.

«Мы подумаем над вывеской, чтобы как можно больше людей узнали об этом удивительном царстве кукол. Я рада была познакомиться с работами наших искусниц. Отдельное спасибо Нине Ефимовне Сапожниковой и Татьяне Сергеевне Кунах за познавательную экскурсию. Вопрос организации пространства для выставок и творчества держим на контроле», - отметила Татьяна Анатольевна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Серпухов

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