Готовность снегоуборочной техники к зиме проверили в Звенигороде

Заместитель директора подрядной организации Елена Петровичева отметила, что на данный момент закуплена тысяча кубов соли и реагента для обработки дорожной сети. К тому же подрядчики имеют собственные ремонтные базы. Так что в случае поломок технику смогут оперативно возвращать в строй.

«Руководство [коммунальных организаций] хорошо осведомлено, где в зоне их ответственности располагаются „узкие“ места. Такие как, например, затяжной подъем на улице Красная Гора. Им будут уделять особое внимание. В частности, в районе Красной Горы прямо на месте создан аварийный запас противогололедных материалов», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В случае аномальных снегопадов будут применять резервную спецтехнику. Специалисты также будут контролировать чистоту на придомовых территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега.

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