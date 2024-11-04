Готовность снегоуборочной техники к зиме проверили в Пушкино

В городском округе Пушкинский на параде техники представили автовышки, погрузчики, малую механизацию, аварийные машины, самосвалы. Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов и представители администрации оценили готовность предприятий коммунальной сферы к зимнему периоду.

«На сегодняшний день можно уверенно сказать, что вся техника находится в строю. Техника на ремонте, и на длительном ремонте, самое главное, отсутствует», - подчеркнул заместитель главы городского округа Пушкинский Максим Прибытков.

Всего в округе работают восемь муниципальных предприятий с численностью сотрудников 418 человек. Также в Пушкино насчитывают 52 управляющие компании и 328 работников.

«Надо сказать слова благодарности нашему губернатору Андрею Воробьеву и правительству Московской области за помощь, за своевременную помощь. Потому что со дня на день будет снегопад. К этому надо готовиться, и только системная работа позволит в любом случае минимизировать те риски, неудобные моменты, которые приносят нам климатические условия», - сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Также во время рабочего визита в Ивантеевку, руководитель муниципалитета проинспектировал качество ремонта дороги на Студенческом проезде. Сегодня готовность объекта достигла 90%. Строители установят здесь светофор и нанесут дорожную разметку. Помимо этого, в рамках проекта на этом участке полностью обновили уличное освещение.

«Вопрос безопасности, в данном случае, ремонта дороги, выходит на первое место. Учащиеся должны ходить по тротуару. И светофорный объект здесь нужен для того, чтобы систематизировать движение большегрузных машин, которые приезжают на это предприятие», - отметил заместитель главы городского округа Пушкинский Максим Прибытков.

Последней локацией, которую осмотрел глава муниципалитета, стала теплотрасса на Центральном проезде в Ивантеевке. Ее протяженность составляет 960 метров. Сейчас объект также реконструируют, поэтому источник работает на байпасе. Это позволяет обеспечивать горожан теплом без ограничений.

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