04 ноября 2024, 01:02

Готовность снегоуборочной техники к зиме проверили в Пушкино

Медиасток.рф
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Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил строй-смотр снегоуборочной техники. Более 400 машин сегодня насчитывает парк коммунального хозяйства.

В городском округе Пушкинский на параде техники представили автовышки, погрузчики, малую механизацию, аварийные машины, самосвалы. Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов и представители администрации оценили готовность предприятий коммунальной сферы к зимнему периоду.

«На сегодняшний день можно уверенно сказать, что вся техника находится в строю. Техника на ремонте, и на длительном ремонте, самое главное, отсутствует», - подчеркнул заместитель главы городского округа Пушкинский Максим Прибытков.

Всего в округе работают восемь муниципальных предприятий с численностью сотрудников 418 человек. Также в Пушкино насчитывают 52 управляющие компании и 328 работников.

«Надо сказать слова благодарности нашему губернатору Андрею Воробьеву и правительству Московской области за помощь, за своевременную помощь. Потому что со дня на день будет снегопад. К этому надо готовиться, и только системная работа позволит в любом случае минимизировать те риски, неудобные моменты, которые приносят нам климатические условия», - сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Также во время рабочего визита в Ивантеевку, руководитель муниципалитета проинспектировал качество ремонта дороги на Студенческом проезде. Сегодня готовность объекта достигла 90%. Строители установят здесь светофор и нанесут дорожную разметку. Помимо этого, в рамках проекта на этом участке полностью обновили уличное освещение.

«Вопрос безопасности, в данном случае, ремонта дороги, выходит на первое место. Учащиеся должны ходить по тротуару. И светофорный объект здесь нужен для того, чтобы систематизировать движение большегрузных машин, которые приезжают на это предприятие», - отметил заместитель главы городского округа Пушкинский Максим Прибытков.

Последней локацией, которую осмотрел глава муниципалитета, стала теплотрасса на Центральном проезде в Ивантеевке. Ее протяженность составляет 960 метров. Сейчас объект также реконструируют, поэтому источник работает на байпасе. Это позволяет обеспечивать горожан теплом без ограничений.

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ЖКХ Пушкино
04 ноября 2024, 01:26
Мастер-класс по росписи по дереву провели в Серпухове
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Мероприятия ко Дню народного единства проходят в Серпухове. Накануне для детей бойцов СВО провели мастер-класс по росписи по дереву.

Занятие прошло по инициативе Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей и Комитета семей воинов Отечества.

Детей обучали работать в графике, рассказали о цветах российского триколора, национальных костюмах и традициях страны. Также каждый смог изготовить памятную фигурку.

Мамы детей военнослужащих тем временем поговорили о мерах социальной поддержки с депутатом Московской областной думы Татьяной Карзубовой.

Отметим, что провести подобные мероприятия хотят на территории всего Большого Серпухова. Сейчас их уже организовали в самом Серпухове, Протвине и поселке Пролетарский.

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Дети Серпухов
04 ноября 2024, 01:21
Чемпионат России по боксу среди женщин стартовал в Серпухове
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В Серпухове впервые проходит всероссийский чемпионат по боксу среди женщин. Турнир объединил рекордное количество участниц.

Побороться за победу приехали 185 спортсменок из 50 регионов России. Состязания пройдут в течение недели на арене Дворца спорта «Надежда».

Чемпионат является отборочным туром в национальную команду по боксу. Лучшие спортсменки представят страну на чемпионате мира в Сербии в следующем году.

«Благодарю Президента Международной ассоциации бокса, Почетного гражданина города Умара Кремлева, генерального секретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко, Общероссийское общественное движение „Здоровое Отечество“ за то, что серпуховская земля вновь стала точкой притяжения для лучших боксеров нашей страны», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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Спортсмены Серпухов
04 ноября 2024, 01:17
Картины живописцев разместили на Советской улице в Серпухове
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На одной из исторических улиц Серпухова вновь появились картины братьев Маковских, Ивана Шишкина, Яна Викторса и других известных живописцев. Ранее их забирали на реставрацию.

В экспозиции разместили 13 репродукций известных картин из собрания Серпуховского историко-художественного музея. Реставрацией занимался Комитет рекламы администрации муниципалитета.

Обновление было необходимо сделать, так как из-за аномально жаркого лета разрушился защитный слой пленки. Это превратило краски в черную копоть.

Сейчас восстановленные картины снова украшают улицу в рамках проекта «Галерея под открытым небом». Он реализуется в Серпухове с 2020 года по инициативе местного историко-художественного музея и администрации округа.

Всего на фасадах домов вдоль Советской улицы размещены 33 репродукции. Место является одним из важнейших туристических объектов Серпухова.

На каждой из картин есть таблички на нескольких языках и QR-коды. Перейдя по ним, можно прочитать информацию об изображении.

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Туризм Серпухов Картины
04 ноября 2024, 01:13
Три новых реанимобиля поступили на подстанцию скорой помощи в Серпухове
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Новые реанимобили поступили в автопарк Серпуховской подстанции скорой помощи. Три машины обеспечены самым современным оборудованием.

В каждом реанимобиле есть дефибрилляторы, электронасосы, аппараты ИВЛ, укладки с медикаментами, акушерские наборы и приборы для сердечно-легочной реанимации.

Машины будут обслуживать жителей всего городского округа Серпухов.

«Держим ситуацию в медицине на особом контроле. Стараемся регулярно обновлять автопарк и проводить техническое обслуживание уже имеющегося транспорта. Ведь в экстренных ситуациях на счету каждая минута, а значит, от техсостояния машин скорой помощи может зависеть чья-то жизнь», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что передача новых реанимобилей стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в муниципалитеты Подмосковья передали 77 автомобилей.

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Скорая помощь Серпухов Машины

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