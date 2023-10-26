Готовность снегоуборочной техники к зиме проверили в Королеве
Готовность коммунальщиков к зиме проверили в Королеве. Сегодня в распоряжении управляющих компаний около 100 уборочных машин и более 900 сотрудников.
Для качественной обработки дорог и тротуаров в этом году увеличено количество противогололедных материалов, уже подготовлено более шести тысяч тонн реагентов.
«По мнению проверяющего, техника у нас вся в исправном состоянии. Есть небольшие замечания: где-то поменять диски на щетках, отремонтировать отвал, но в целом дана высокая оценка», - добавил Павел Котов.
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Проверку провели представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Мы показали аварийные бригады, которые способны устранять ситуации в подвальных помещениях, на теплотрассах. Мы показали кровельщиков, альпинистов, которые будут работать на высоте. И показали всю городскую технику», - рассказал заместитель главы городского округа Королев Павел Котов.
Объем работы у коммунальщиков в Королеве достаточно большой - 374 двора, 23 общественных пространства, 539 дорог, 140 тротуаров и 354 пешеходных перехода.