Готовность школы в ЖК «Ярославский» в Мытищах достигла 69%

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На данный момент, строительные работы продвигаются в соответствии с планом. Школа займет более 20 тысяч квадратных метров. Общий прогресс строительства составляет около 69%. Производится облицовка фасада, монтаж инженерных систем и выполнение внутренних отделочных работ. На стройплощадке работают 139 специалистов и используется 15 единиц спецтехники.

К 1 апрелю планируется доставка необходимого оборудования для школы. Также уделяется внимание благоустройству прилегающей территории, которое проведут в летом.

В начале учебного года новая современная школа откроет свои двери для учащихся. Ведется тщательный контроль соблюдения сроков строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».