03 июня 2024, 11:57

Готовность школы в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино достигла 50%

Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Строительство школы на 550 мест продолжается в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино. На данный момент готовность объекта достигла 50%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«На площадке около 200 человек, которые ведут работы по армированию и бетонирование вертикальных конструкций, штукатурке стен, устройству наружных сетей и вентилируемого фасада, установке окон и монтаж инженерных систем», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно проекту, в школе появятся учебные кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный залы, медблок, пищеблок с обеденным залом, а также библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории обустроят площадку для проведения общешкольных мероприятий, а также физкультурно-спортивную зону.

Ожидается, что школа распахнет двери для ребят 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Строительство Пушкино
03 июня 2024, 12:28
Завод переработки металла построили на земле за 1 рубль в Домодедове
«Технопарк „Импульс“
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Технопарк «Импульс» реализовал масштабный инвестиционный проект импортозамещения в Домодедове. На предоставленном по программе «Земля за 1 рубль» участке построили и уже запустили цех переработки металла.

«На участке площадью полгектара завершено строительство цеха, объект успешно введен. Объем инвестиций в этот проект составил 220 миллионов рублей, а его реализация позволила создать более 30 новых рабочих мест для жителей округа», - отметила зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ранее компания «Технопарк „Импульс“» успешно завершила проект с инвестициями в 750 миллионов рублей. Этот цех выпускает гидромолоты и навесное оборудование для сельского хозяйства. Это уникальные приборы собственной разработки, полностью замещающие импортные аналоги.

На земельный участок по ставке один рубль в год могут претендовать предприятия, которые занимаются импортозамещением. Таким образом Подмосковье поддерживает важные производства, привлекает новые инвестиции и создает рабочие места.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Строительство Заводы
03 июня 2024, 11:57
Новую школу откроют на Высоковольтной улице в Раменском к сентябрю
Пресс-служба Минстроя МО
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Новую школу построят на Высоковольтной улице в Раменском округе к 1 сентября. Она сможет принять 550 учеников.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, рабочие уже приступили к благоустройству территории. На площадке трудятся более 170 челвоек и шесть машин.

«На объекте идут фасадные работы, ведется монтаж инженерных сетей и отделка помещений. Одновременно рабочие продолжают благоустройство прилегающей территории», - отметили в ведомстве.

В трехэтажном здании обустроят блоки начальной, средней и старшей школы с отдельными входами. Там обстроят гардеробы и места ожидания для родителей.

В школу будут работать учебные классы, лаборатории, помещения для групп продленного дня, кружковые, актовый и спортивный залы, а также библиотека и столовая на 200 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Раменское
03 июня 2024, 11:23
Почти 40 жителей аварийных домов Подмосковья переселили за неделю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Программа переселения из ветхого и аварийного жилья продолжается в Подмосковье. За неделю еще 38 человек стали обладателями квадратных метров в новостройках.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья сообщили, что жители шести округов получили новые квартиры или выкупную стоимость за аварийное жилье. За неделю по нацпроекту «Жилье и городская среда» расселили 12 аварийных помещений в Люберцах, Электрогорске, Шатуре, Ступине, Дмитровском и Павлово-Посадском округах. Это свыше 597 квадратных метров ветхого жилья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аварийное жилье
03 июня 2024, 11:17
Новый сквер открыли в микрорайоне Новое Ступино
Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Сквер в микрорайоне Новое Ступино открыли после благоустройства. Новое место отдыха привели в порядок по просьбе жителей.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, раньше на этом месте был пустырь. Теперь там смогут отдыхать дети и взрослые.

«По итогам проведенных работ были установлены современные малые архитектурные формы, освещение, положено специальное покрытие, а также сооружена сцена. Надеемся, что сквер станет местом притяжения и отдыха не только для жителей, но и гостей региона», - сообщил глава министерства, заместитель председателя правительства региона Владислав Мурашов.

Рядом со сквером работает филиал Дома культуры и отдыха. В нем жители могут посещать кружки и секции, а также занятия клуба «Активное долголетие».

В день открытия сквера для гостей провели концерт, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и дискотеку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство Ступино

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