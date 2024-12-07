Готовность школы в микрорайоне Барыбино в Домодедове превысила 60%

Директор компании-подрядчика Алексей Викторов отметил, что уже завершены все строительно-монтажные работы несущих конструкций. Сейчас ведутся работы по инженерным системам. Благоустройство завершили в черновом варианте, и площадки готовы с твердым покрытием.

Ход работ проверила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, которая ознакомилась с текущими задачами подрядчика. Алексей Викторов рассказал, что основная задача - это ливневая канализация, которую необходимо вывести и соединить. Также важна работа с канализационными насосными станциями, чтобы закрыть покрытие к весенне-зимнему сезону.

Внутри здания рабочие грунтуют стены, укладывают плитку в туалетах и технических помещениях, устанавливают радиаторы отопления и металлические двери. Одновременно благоустраивается просторный спортивный зал, который будет оснащен баскетбольными кольцами.

Особое внимание уделяется доступности школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие нового образовательного учреждения запланировано на 2025 год, что создаст дополнительные возможности для обучения и развития детей в округе.

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