Готовность школы на Высоковольтной улице в Раменском достигла 60%

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На строительной площадке трудятся 130 рабочих и три машины. Рабочие приступили к устройству фасада, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, а также устройству сетей связи.

Согласно проекту, в трехэтажном здании разместят блоки начальной, основной и старшей школы. В образовательном учреждении также обустроят классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, кружковые, спортивный зал и другие необходимые помещения.

Школа откроет свои двери уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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