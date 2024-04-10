Готовность школы на Высоковольтной улице в Раменском достигла 60%
Строительство школы на 550 мест продолжается на Высоковольтной улице в Раменском. На данный момент объект возвели более чем на 60%.
На строительной площадке трудятся 130 рабочих и три машины. Рабочие приступили к устройству фасада, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, а также устройству сетей связи.
Согласно проекту, в трехэтажном здании разместят блоки начальной, основной и старшей школы. В образовательном учреждении также обустроят классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, кружковые, спортивный зал и другие необходимые помещения.
Школа откроет свои двери уже 1 сентября 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
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