Готовность школы для 1,1 тысячи учеников в Павловской Слободе превысила 35%

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На стройплощадке трудятся 80 рабочих и шесть машин. Сейчас на объекте приступили к возведению монолитных конструкций и строительству наружных стен.

Согласно проекту, здание будет разделено на два функциональных блока: начальную школу - 400 мест, среднюю и основную - 700 мест. Новое образовательное учреждение планируют открыть 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых образовательных учреждениях Подмосковья. По его словам, это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений и привлечению педагогов в образовательную систему.

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