13 февраля 2024, 13:02

Готовность школы для 1,1 тысячи учеников в Павловской Слободе превысила 35%

ООО «888»
Читайте нас в: Google Новости

Строительство школы для 1,1 тысячи учеников продолжается в Павловской Слободе. На данный момент работы выполнили более чем на 35%.

На стройплощадке трудятся 80 рабочих и шесть машин. Сейчас на объекте приступили к возведению монолитных конструкций и строительству наружных стен.

Согласно проекту, здание будет разделено на два функциональных блока: начальную школу - 400 мест, среднюю и основную - 700 мест. Новое образовательное учреждение планируют открыть 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых образовательных учреждениях Подмосковья. По его словам, это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений и привлечению педагогов в образовательную систему.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы
13 февраля 2024, 13:25
Подмосковье нарастило производство сыра на 25,6% за декабрь
пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье нарастило производство сыра на 25,6% в декабре 2023-го года. Регион продолжает удерживать первое место в этом направлении, рассказал заместитель председателя правительства области, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

В декабре прошлого года Подмосковье произвело свыше 36% от общего объема сыра в ЦФО и более 19% общероссийских показателей.

«Это заслуга наших крупных промышленных предприятий и фермерских хозяйств. Со своей стороны мы оказываем поддержку производителям в части предоставления земель под инвестпроекты, субсидирования и сбыта продукции», - сказал министр.

Самые высокие результаты показали «Сыровар» и «Озерецкий сыродельный комбинат» из Дмитрова, «Хохланд Руссланд» из Раменского, «Мытищинский молочный завод», хозяйство Олега Сироты в Истре и «Сыр & Beer» из Красногорска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
13 февраля 2024, 13:08
Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 15 госзакупок за неделю
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Комитет по конкурентной политике разместил в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 15 закупок с 5 по 9 февраля. Они касаются поставок нового оборудования и проведения ремонтных работ.

Для образовательных организаций Красногорска, Шатуры, Луховиц, Подольска и других городских округов объявлена совместная закупка многофункциональных устройств (МФУ), а для учреждений естественно-научной и технологической направленностей - две закупки на поставку цифровых микроскопов и тележек-хранилищ.

Несколько тендеров на проведение работ по капитальному ремонту наружных тепловых сетей объявили в Истре , а в селе Павловская Слобода ищут подрядчика для строительства двух кампусов на территории лицея имени В. И. Долгих.

В Талдомском городском округе объявили тендер на строительство многоквартирного жилого дома , а в Красногорске ищут подрядчика для ремонта помещений 26 этажа административного здания.

Кроме того, объявлена закупка на поставку средств связи с целью обеспечения безопасности населения Московской области и антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов.

Информацию о всех тендерах можно найти в Единой информационной системе ( ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ).

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Ремонтные работы
13 февраля 2024, 13:03
Подмосковная гольфистка заняла 3-е место на международных соревнованиях
Фото: Ассоциация гольфа России
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковная спортсменка Наталия Гусева взяла бронзу на международных соревнованиях по гольфу Magical Kenya Ladies Open. Турнир проходил с 5 по 11 февраля 2024 года в Кении.

Спортсменка из Московской области в финальном раунде нанесла 72 удара, ее итоговый результат - -4. Наталия Гусева получила специальное приглашение на престижный турнир Aramco Saudi LadiesInternational с призовым фондом пять миллионов долларов.

Напомним, что для Натальи Гусевой это первый турнир в качестве члена Ladies European Tour.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Место для катания уже оценили любители активного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
13 февраля 2024, 12:19
Делегация из Лобни посетила Дом молодежи на международной выставке-форуме «Россия»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Активисты движения «Молодая гвардия Единой России» из Лобни посетили Дом молодежи на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. В этом павильоне можно познакомиться с достижениями молодых россиян.

Делегация из Лобни посетила лекции по волонтерству и составлению резюме. Профессионалы поделились с ребятами своими знаниями и опытом.

«Мы поняли, что волонтерство - не просто добровольная помощь, это особый стиль жизни, полный смысла, веры и радости», - прокомментировал участник лекции.

Сегодня в городском отделении «Молодой гвардии Единой России» состоят 78 жителей Лобни. Они участвуют в городских мероприятиях: экологических акциях, патриотических встречах, творческих вечерах. Молодогвардейцы также помогают собирать и отправлять посылки для участников специальной военной операции и жителей новых регионов.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В Доме молодежи работают интерактивные комнаты с VR-очками, проводятся форумы и фестивали, лекции и мастер-классы, обустроено пространство для общения и развития. Там также представлена информация о тематических треках и событиях Росмолодежи.

Лобня Молодежь Выставка-форум «Россия»

Новости по теме