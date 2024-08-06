06 августа 2024, 12:29

Готовность школ к новому учебному году проверят в Наро-Фоминске

Администрация Наро-Фоминского городского округа
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Образовательные организации Наро-Фоминского округа готовятся к новому учебному году. Межведомственная комиссия проверяет колледжи, школы, детские сады, дома творчества, школы искусств и спортшколы.

Проверку проводят полицейские и сотрудники Росгвардии, представители администрации округа, управления образования и государственного пожарного надзора. Эксперты оценивают соблюдение требований безопасности, укомплектованность педагогическими кадрами, обеспеченность учебниками и благоустройство, готовность систем отопления, а также пищеблоков и медкабинетов. Все выявленные недочеты необходимо будет устранить к 1 сентября.

«Важно, чтобы в течение года дети были максимально защищены в плане санитарной, антитеррористической, экологической и дорожной безопасности. Необходимо учитывать возможности и потребности всех участников образовательного процесса», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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Наро-Фоминск Школы
06 августа 2024, 12:51
Вокальная студия из Раменского выиграла Гран-при на всероссийском конкурсе
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Народный коллектив «Вокальная студия» из Раменского успешно выступил на Всероссийском творческом конкурсе «Семья». Исполнители получили диплом Гран-при в номинации «Вокал».

На Всероссийском творческом конкурсе «Семья» главной наградой за песню «А знаешь, все еще будет» отметили трио из Раменского: Елену Клекову, Виктора Гусева и Марию Гусеву.

Кроме того, квартет в составе Таисии Страшкевич, Надежды Лобановой, Алины Дрожжиной и Марии Гусевой отметили дипломом лауреата I степени в номинации «Вокал». Музыканты исполнили «Гимн семьи».

«Президент объявил 2024-й Годом семьи. Это одна из главных составляющих в жизни каждого россиянина, поэтому решение поучаствовать в конкурсе было принято единогласно. Мы очень рады, что жюри так высоко оценило наше исполнение!» - отметила руководитель народного коллектива «Вокальная студия» Елена Клекова.

Напомним, «Вокальная студия» работает во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском с 2024 года. В 2015 году коллектив стал народным. Там занимаются исполнители в возрасте от 16 до 45 лет. Они выступают на городских и областных мероприятиях.

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Семья Музыка Раменское конкурсы
06 августа 2024, 12:40
Выставка картин о советском детстве начнется в Щелкове 8 августа
Щелковский историко-художественный музей
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Выставка «Нежный возраст» откроется в Щелковском историко-художественном музее 8 августа. Посетители смогут увидеть работы советских и российских художников Леонида Грубова и Виктора Багрова, а также произведения, выполненные в различных техниках.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в экспозиции представят работы художников и скульпторов из частных коллекций, а также из фонда музея.

Одним из центральных экспонатов выставки станет портрет внучки работы народного художника СССР Алексея Ткачева под названием «Маша», а графические картины Галины Завьяловой расскажут о жизни советских детей - пионеров, юных альпинистов, спортсменов, рыбаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Выставки Щелково
06 августа 2024, 12:39
Автоинспекторы в Чехове напомнили дошкольникам дорожные правила
Медиасток.рф
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Международный день светофора отпраздновали в дошкольных учреждениях Чехова. В этот день автоинспекторы напомнили детям правила дорожного движения.

Тематическое игровое мероприятие прошло в дошкольном отделении школы № 10. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям об истории светофора, а также о том, как менялось устройство с годами.

Каждый юный гость события получил полезный подарок - светоотражающий брелок, который поможет быть более заметным на дороге.

Отметим, что такие мероприятия проходят в Чехове регулярно и формируют у детей основы правильного поведения на улицах округа.

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Дети Правила Чехов Дороги
06 августа 2024, 12:37
Поликлинику построят в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе
ГК "Гранель"
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В рамках проекта ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе построят поликлинику на 400 посещений в смену. ГК «Гранель» получила разрешение на строительство. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

На первом этаже четырехэтажного здания появится вестибюль, регистратура, зона ожидания и первичный прием. Второй этаж займут кабинеты врачей общей практики, терапевтическое отделение и служебные помещения. На третьем этаже обустроят хирургическое отделение, функциональную диагностику, а также лаборатории и служебные помещения. Стоматологическое отделение откроют на четвертом этаже.

Помимо этого, в ЖК проектом предусмотрены детский сад на 250 мест, школа для 1230 учащихся, а также магазины, кафе, пункты выдачи заказов, салоны красоты и аптеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Поликлиники Медицина Балашиха

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