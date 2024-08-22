Готовность школ и детских садов к учебному году проверили в Балашихе

На профилактическом часе в Балашихе обсудили готовность к новому учебному году, а также результаты и планы по подготовке детей к олимпиадам.

«Вопросам образования в нашем городском округе уделяется пристальное внимание, особенно в летний период - это всегда подготовка к новому учебному году», - сказал Юров.

Речь зашла и о предстоящем сезоне «Балашихинской школьной лиги». Это уникальный спортивный проект, в котором принимают участие школьники округа. Также обсудили пополнение библиотек новыми учебными материалами и проверки оснащения школ. Отметим, что комплект учебников для каждого ученика выдадут бесплатно.

Кроме того, к началу учебного года в Балашихе откроются школу на 1500 мест в жилом комплексе «Пехра» и детский сад на 250 мест в микрорайоне Ольгино.

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