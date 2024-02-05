Готовность поликлиники в ЖК «Столичный» в Балашихе достигла 70%

Здание поликлиники рассчитано на 350 взрослых и 320 детских посещений в смену. В отделении для взрослых будут принимать терапевты, оказывать первичную медико-санитарную помощь, будет работать кабинет функциональной диагностики. Для детей построят педиатрическое отделение и отделение функциональной диагностики и восстановительного лечения, а также кабинеты для узких специалистов.

На территории поликлиники будет работать станция скорой медицинской помощи на три поста. Напомню, что строительство объекта началось в январе 2023 года за счет средств инвестора. Все работы планируют завершить к осени 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На стройплощадке с проверкой побывали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Там уже завершены работы по монолитным конструкциям, каменной кладке стен, проведены кровельные работы и сейчас прокладывают инженерные сети.

«Мы были здесь в прошлом году, когда к работам только приступили. И уже можем наблюдать позитивные изменения - здание возведено. Завершаются работы по устройству внутренних стен и перегородок. Ведутся работы по монтажу витражей, устройству кровли и внутренних инженерных систем. Готовность объекта - 70%», - сказал Игорь Брынцалов.