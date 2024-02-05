05 февраля 2024, 12:59

Готовность поликлиники в ЖК «Столичный» в Балашихе достигла 70%

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Читайте нас в: Google Новости

Поликлинику на 670 посещений в смену возводят в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе. Готовность объекта достигла 70%.

Здание поликлиники рассчитано на 350 взрослых и 320 детских посещений в смену. В отделении для взрослых будут принимать терапевты, оказывать первичную медико-санитарную помощь, будет работать кабинет функциональной диагностики. Для детей построят педиатрическое отделение и отделение функциональной диагностики и восстановительного лечения, а также кабинеты для узких специалистов.

На территории поликлиники будет работать станция скорой медицинской помощи на три поста. Напомню, что строительство объекта началось в январе 2023 года за счет средств инвестора. Все работы планируют завершить к осени 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На стройплощадке с проверкой побывали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Там уже завершены работы по монолитным конструкциям, каменной кладке стен, проведены кровельные работы и сейчас прокладывают инженерные сети.

«Мы были здесь в прошлом году, когда к работам только приступили. И уже можем наблюдать позитивные изменения - здание возведено. Завершаются работы по устройству внутренних стен и перегородок. Ведутся работы по монтажу витражей, устройству кровли и внутренних инженерных систем. Готовность объекта - 70%», - сказал Игорь Брынцалов.

Поликлиники Балашиха
05 февраля 2024, 13:19
Подмосковный хоккейный клуб «Химик» вышел в плей-офф Кубка Петрова
фото: ХК "Химик"
Читайте нас в: Google Новости
Клуб «Химик» из Воскресенска вышел в плей-офф ВХЛ и снова поборется за Кубок Петрова. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

По итогам 50 игр ХК «Химик» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе воскресенских хоккеистов 72 очка. Ближайший преследователь - команда «Динамо Санкт-Петербург», которая отстает на пять очков.

Капитан «Химика» Олег Губин обновил рекорд ВХЛ, став самым возрастным автором дубля в истории лиги. В матче против «Металлурга» он забросил две шайбы - на тот момент ему было 42 года, девять месяцев и 23 дня. Воскресенский клуб победил со счетом 7:3.

Очередной матч Всероссийской хоккейной лиги «Химик» проведет 5 февраля. Это будет домашняя игра с ХК «Динамо-Алтай». Начало встречи в 18:30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Хоккей Воскресенск
05 февраля 2024, 13:08
Качество электроснабжения повысили в Краснознаменске
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлэнерго» повысили качество электроснабжения для потребителей в Краснознаменске. В конце января специалисты заменили несколько участков кабеля.

Кабельная линия находится в эксплуатации с 1998 года. Для повышения ее надежности работники компании заменили 100 метров кабеля и смонтировали две соединительные муфты. Работы выполнили в районе улицы Строителей.

От центрального распределительного пункта запитаны городская котельная, объекты водоснабжения и канализации, многоквартирные дома на улице Краснознаменной, Октябрьской, Победы, на проспекте Мира, а также здание администрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ
05 февраля 2024, 13:05
Свыше миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
За неделю парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Это на 29 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года. Самым популярным метом отдыха у жителей стал Пушкинский Центральный парк.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, парк в Пушкино посетили 48 тысяч человек. Еще 42 тысячи побывали в «Пехорке» в Балашихе, 31 тысяча - в «Фабричном» в Истре и 29 тысяч - в парке Толстого в Химках.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В будние среднее число посетителей составило 155 тысяч человек, а в выходные в парках отдохнули почти 409 тысяч.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
05 февраля 2024, 13:00
Студенты ГСГУ в Коломне посетили торжественный вечер «Победа по имени Сталинград»
Министерство образования Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Делегация Коломенского ГСГУ посетила торжественный вечер «Победа по имени Сталинград», посвященный 81-й годовщине Сталинградской битвы. Такие встречи во главе с ректором Жанной Леоновой стали доброй традицией.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, гости и участники мероприятия смогли почувствовать себя частью истории и оценить величие подвига советских солдат. Творческие коллективы представили литературно-музыкальную композицию на сцене Дома культуры «Коломна».

Студенты ГСГУ встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, посетили мемориальные комплексы, провели исторические лекции и военно-патриотические мероприятия.

По словам выпускницы ГСГУ, депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой, день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - это не просто значимое историческое событие.

«Это символ мужества и отваги, величия нашей родины», - отметила Лобышева.

Сталинградская битва стала самым крупным и кровопролитным сражением Великой Отечественной войны, которое продлилось 200 дней и ночей и унесло жизни более 700 тысяч советских солдат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны ВОВ Студенты

Новости по теме