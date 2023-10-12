Готовность общественного транспорта к зиме проверили в Мытищах

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Проверку провели сотрудники отдела муниципального контроля на городском и наземном транспорте городского округа Мытищи и территориального отдела № 1 Управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Они проконтролировали герметичность закрывания люков, окон и дверей, наличие уплотнителей и жидкостей для очищения стекол, состояние шин и работу систем отопления.

По словам специалистов, состояние транспорта удовлетворительное. Отдельные недостатки и неисправности перевозчики устранят в кратчайшие сроки.

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