27 августа 2024, 22:27

Готовность объектов теплоснабжения к зимнему сезону в Мытищах превысила 98%

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Общая готовность объектов теплоснабжения в Мытищах к отопительному сезону составляет более 98%. Работы ведутся интенсивно и с опережением графика.

Очередную проверку готовности котельных провел заместитель главы городской администрации Мытищи Иван Яськив совместно с представителями единой теплоснабжающей организации АО «Мытищинская теплосеть». По итогам выезда было констатировано, что плановые ремонты успешно завершены, и объекты полностью подготовлены к отопительному сезону. Работы охватили 62 котельные, которые обеспечивают теплом 1 200 многоквартирных домов муниципалитета, где проживают около 240 тысяч человек.

Кроме того, завершается замена участка сети водоотведения вдоль реки Яузы в рамках капитального ремонта ООО «Водопроводно-канализационные системы». Трубопровод был отремонтирован, и коллектор уже запущен в работу. Осталось восстановить камеру и благоустроить территорию.

Для полного восстановления пропускной способности сети по инвестиционной программе на 2023–2025 годы планируется строительство новой канализационной сети на участке от дома № 43 корп. 5 до дома № 47А по Новомытищинскому проспекту. Это позволит исключить попадание сточных вод в реку Яузу и обеспечить безаварийное оказание услуг, а также снизить объем внешних стоков за счет уменьшения попадания поверхностных вод в коллектор.

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Мытищи Отопление
27 августа 2024, 22:34
Выставку памяти художника Александра Грекова откроют в Мытищах 29 августа
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищинской галерее искусств готовится к открытию новая выставка «Народное искусство России. Связь времен», посвященная памяти Александра Грекова. Выставка позволит посетителям окунуться в историю народного творчества и ощутить глубокую связь современного искусства с его корнями, уходящими в народное и крестьянское творчество.

В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты из восемнадцати областей и четырех республик Российской Федерации. Особое внимание уделено произведениям художников и народных мастеров из Подмосковья, среди которых известные на весь мир мытищинские Жостово и Федоскино.

Открытие выставки состоится 29 августа в 16:00. Вход на мероприятие свободный. Познакомиться с экспозицией можно будет в течение месяца, до 29 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Мытищи
27 августа 2024, 21:54
День открытых дверей в молодежном центре в Мытищах пройдет 31 августа
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Новый сезон стартует в молодежном центре «Импульс». День открытых дверей проведут 31 августа, где любой желающий сможет познакомиться с работой креативной команды сообщества.

День открытых дверей ждет всех, кто хочет подробнее узнать о деятельности Молодежного центра «Импульс», ознакомиться с работой клубных формирований и встретиться с командой центра и руководителями студий.

Гости смогут: посетить экскурсию по центру, познакомиться с руководителями творческих объединений, записаться в клубные формирования и посмотреть анимационную программу для детей и молодежи.

Стать частью самой креативной команды Молодежного центра «Импульс» можно будет 31 августа в 12:00, по адресу город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.

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Дети Мытищи Молодежь
27 августа 2024, 21:47
Более 40 камер видеонаблюдения установят на детских площадках в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Новые камеры видеонаблюдения подключат на детских и контейнерных площадках в Химках. На этой неделе установят 47 камер.

Системы оборудуют по программе «Безопасный регион». Камеры появятся на детских площадках Новых и Старых Химок, Сходни, Лунево и Левобережного микрорайона. На площадках установят 40 камер, и еще семь - на контейнерных.

Отметим, что в Химках уже повесили около 6000 камер в этом году. По данным администрации, в округе планируют установить еще более тысячи систем видеонаблюдения.

Программу «Безопасный регион» создали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она затрагивает социальные и коммерческие объекты, места массового скопления людей, крупные дорожные развязки, перекрестки, пешеходные переходы и подъезды многоквартирных домов.

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Химки
27 августа 2024, 20:57
Жителей Лобни пригласили на День открытых людей 31 августа
Медиасток.рф
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Центр досуга «Восточный» городского округа Лобня приглашает жителей и гостей муниципалитета на мероприятие «День открытых людей», который состоится 31 августа. В этом году название события немного изменилось, подчеркивая его дружелюбную атмосферу.

Мероприятие начнется в 12:00 с увлекательной детской интерактивно-развлекательной программы, где маленькие гости смогут весело провести время и познакомиться с различными активностями.

С 13:00 стартуют мастер-классы, среди которых «Волшебный мир театра», «Цветок. Рисование с натуры» и «Мой друг». Участники смогут не только поучаствовать в творческих занятиях, но и попробовать свою удачу в лотерее.

В 16:00 все желающие смогут получить консультацию у руководителей творческих коллективов центра досуга и записаться в интересующие кружки, что позволит каждому найти занятие по душе.

Завершит программу детская дискотека, которая начнется в 17:00.

Напомним, что Центр досуга «Восточный» расположен по адресу: улица Окружная, 11 к.3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Лобня

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