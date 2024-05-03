Готовность новой школы в Ступине достигла 75%
Рабочие приступили к благоустройству территории новой школы в Ступине. Параллельно завершаются отделочные работы в уже построенном здании.
Как рассказали Министерстве строительного комплекса Московской области, строительство школы ведется в рамках региональной госпрограммы.
«В работах задействованы более 140 рабочих и пять единиц спецтехники. Продолжаются фасадные, кровельные и отделочные работы, монтируются внутренние и наружные инженерные сети. Общая готовность составляет 75,8%», - пояснили в ведомстве.
В здании школы разместятся учебные классы, столовая, медицинский кабинет, актовый зал, просторная гардеробная, библиотека и два спортивных зала.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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