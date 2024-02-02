Готовность нового корпуса Поваровской школы в Солнечногорске достигла 50%

Площадь трехэтажного учебного корпуса составит почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь разместят учебные классы, медицинский блок, столовую, спортивный и актовый залы. Сдать новый корпус школы планируют к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что образовательный комплекс в Павшинской пойме откроют к 1 сентября 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строители полностью завершили монолитные работы, устройство наружных стен и внутренних перегородок. На 93% готова кровля крыши, фасад здания - на 55%. Продолжаются внутренние отделочные работы. На строительной площадке задействовано более 50 рабочих и три машины.

«Пристройка к Поваровской школе - один из важнейших объектов для поселка. В реализации данного проекта нам оказывает поддержку губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Отмечу, что с введением нового корпуса на 300 мест значительно снизится нагрузка с основного корпуса школы», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.