Готовность медцентра в Ромашкове достигла 35%

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Медицинский центр входит в состав Одинцовской областной больницы. Здесь будут оказывать первичную врачебную помощь. Пациентов смогут принимать как специалисты широкого профиля, так и узкого. Также жителям поселка будет доступна клинико-диагностическая лаборатория.

Работы на объекте завершат в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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