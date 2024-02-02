Готовность лесопожарных станций к новому сезону проверят в Подмосковье

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Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов подчеркнул, что особое внимание инспекторы во время рейдов уделяют укомплектованности штата лесопожарных станций.

«Цель мероприятий - подойти к пожароопасному сезону готовыми и обеспечить стабильную обстановку на территории всего региона», - указал Владислав Мурашов.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья добавили, что для эффективного взаимодействия между жителями региона и контроля за обстановкой на территории Московской области работает круглосуточная региональная диспетчерская служба комитета (РДС).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области появятся семь новых лесопарков. Кроме того, проводятся работы по обустройству зеленых зон.

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