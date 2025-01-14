Готовность кровли в амбулатории поселка Радовицкий достигла 80%

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Виктор Макаров осмотрел здание амбулатории в шатурском поселке Радовицкий и побеседовал с подрядчиками.

«Обговорили с рабочими сроки окончания работ, и они заверили, что кровлю сдадут 20 января. На данный момент выполнили уже 80% от общего объема работ», - рассказал он.

В поселке Радовицкий также возводят новую блочно-модульную котельную. Ее планируют сдать к сентябрю текущего года. Объект теплоснабжения улучшит качество жизни и комфорт жителей населенного пункта.

Отметим, что эти два проекта - часть стратеги по повышению уровня социально-значимой инфраструктуры в городском округе Шатура