Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Чехове

По распоряжению губернатора Московской области до 15 сентября все объекты жилищно-коммунального хозяйства должны быть готовы к старту отопительного сезона.

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Всего осмотрели четыре котельных. Две из них - муниципального предприятия и две частные, которые принадлежат Министерству обороны и «Соцэнерго».

«Мы регулярно объезжаем все проблемные районы. Физически фиксируем готовность или не готовность. В соответствии с решением оформляем протокольными поручениями коллегам, которые они должна исполнить, чтобы мы безопасно прошли зимний период», - отметил Хромушин.

Основные работы в подготовке к отопительному сезону на котельных Чехова уже проведены. Однако некоторые моменты нужно держать на особом контроле.

«На котельных проверялась работа оборудования, смотрели журналы работ, проверяли, как персонал готов поступить в случае противоаварийных тренировок», - поделился советник главы городского округа Чехов Денис Герасименко.

На каждом объекте была смоделирована ситуация действий сотрудников в экстренных ситуациях, также проверили работу дежурных ЕДДС.