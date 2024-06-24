Готовность котельных к холодам проверили в 4 военных городках Подмосковья

Предприятия Дмитровского городского округа произвели товаров на 60,3 миллиарда рублей за четыре месяца. Это больше показателей прошлого года на 20,1%, о чем сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Наибольший рост в 2024 году демонстрируют обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 47,4 миллиарда рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 22,9%. Значительное увеличение показателей отмечено в производстве пищевых продуктов: за четыре месяца в Дмитрове выпустили товаров на 24 миллиарда рублей, что на 20,7% больше. Рост в производстве металлических изделий составил 29,3%.

Оборот розничной торговли достиг почти 16 миллиардов рублей, что на 19,1% выше показателей прошлого года. Доля онлайн-торговли составила 3,6%.

Сельскохозяйственные предприятия Дмитровского округа отгрузили 40,3 тысячи тонн картофеля (рост в 1,3 раза), 211 тонн скота и птицы (рост на 18,5%), почти шесть тысяч тонн молока (рост на 6,1%).

В начале года средняя заработная плата в муниципалитете увеличилась на 19,8% до 83 тысяч рублей.

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