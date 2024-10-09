09 октября 2024, 13:14

Готовность коммунальных служб к зиме проверили во Фрязине

Пресс-служба администрации г.о. Фрязино
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев провел очередное оперативное совещание. Его главными темами стали начало отопительного сезона и готовность коммунальных служб к зимнему периоду.

Во все детские сады, школы и больницы округа уже запустили тепло на прошлой неделе. Сейчас специалисты Теплосети и управляющие организации включают отопление в многоквартирных домах. Уже 45% жилого фонда обеспечено теплом. Дмитрий Воробьев предупредил жителей города, что пуско-наладочные работы могут продолжаться в течение двух недель.

На заседании также обсудили подготовку к зиме. Учреждение «Городское хозяйство» уже приобрело более 1000 тонн противогололедных материалов. 17 единиц техники и 42 единицы малой механизации будут работать на улицах города. Власти контролируют готовность территорий.

Глава муниципалитета рассказал, как ведется работа с обращениями, поступающими от жителей города в Центр управления регионом. Профильные службы и правоохранительные органы уже занимаются нарушениями правил вывоза мусора, о которых сообщили жильцы дома № 1 по улице 60 лет СССР.

«Благодарю фрязинцев за бдительность и конструктивные замечания, благодаря которым нам удается с каждым днем совместными усилиями делать город более комфортным и безопасным», - сказал Дмитрий Воробьев.

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ЖКХ Отопление Фрязино
09 октября 2024, 13:39
Газовые сети обновили еще в 24 многоквартирных домах в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Модернизацию газового оборудования провели в 24-х домах в Мытищах. Тройная степень защиты повысит безопасность газоснабжения.

Будущее обновление газовых сетей коснется 34-х домов городского округа Мытищи. Две трети работ уже проведены, по 10 адресам специалисты приступили к замене оборудования.

Модернизация в этом году коснется домов № 19, 25 и 41 корпус 1 на Новомытищинском проспекте и дома № 28 корпус 1 на Олимпийском проспекте. Работы уже ведутся в домах на Сорокинском шоссе и в поселке Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище».

Замена оборудования в многоквартирных домах поможет обезопасить систему газоснабжения, так как новая обладает тройной защитой и высокими стандартами качества. По мнению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Антона Велиховского, Подмосковье - один из первых регионов и одновременно лидер по модернизации газового оборудования.

Подробная информация о сроках проведения работ есть на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

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Мытищи Газ Работа Ремонтные работы
09 октября 2024, 13:37
Подмосковные компании представили продукцию на выставке в Дубае
Unsplash
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Производители из Московской области представили продукцию на международной выставке кондитерских изделий ISM Middle East 2024 в Дубае. В мероприятии участвовало восемь подмосковных компаний. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На выставке представили такие товары, как шоколад, сладости, печенье, закуски и мороженое. Среди подмосковных участников - компании «Свит Экспорт», «РКК Трейд», «Томер», «Волшебница», «Торговый дом Шоколада», «КФ Кремлина», «Кремлевские традиции» и «Деловое партнерство».

Представители бизнеса провели более 182 встреч в формате B2B с крупными дистрибьюторами и супермаркетами, включая Lulu Group и Grandiose. Фонд поддержки ВЭД Московской области профинансировал аренду стендов и организацию переговоров.

Напомним, Фонд поддержки ВЭД оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Инвестиции Бизнес
09 октября 2024, 13:37
Неонатолог из Балашихи провел в Узбекистане мастер-классы по медицине
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Врач из Балашихи Денис Аксенов провел серию мастер-классов для медицинских специалистов в Узбекистане. Событие состоялось в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии, где он поделился знаниями о грудном вскармливании и обменялся опытом с коллегами.

Основной целью командировки стало повышение квалификации врачей в области грудного вскармливания. Денис Аксенов, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных Балашихинского роддома, отметил, что такие мероприятия способствуют укреплению профессиональных связей и обмену передовыми методами работы.

«Обмен опытом между специалистами разных стран позволяет нам находить новые решения и улучшать качество медицинской помощи»,- сказал Денис Аксенов.

В 2024 году по инициативе Аксенова в Балашихе открылся центр поддержки грудного вскармливания, который стал первым в России учреждением, предоставляющим бесплатную консультативную и диагностическую помощь женщинам. За короткое время работы центр стал флагманским, привлекая внимание не только российских врачей, но и специалистов из других стран СНГ.

Подробную информацию о центре можно получить по телефону: 8(495)522-15-65.

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Здравоохранение Медицина Балашиха Узбекистан
09 октября 2024, 11:07
Народная дружина провела в Егорьевске рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Телеканал «360»
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На борьбу с нарушением общественного порядка в городе вышла возрожденная народная дружина. Активисты помогают полиции ловить хулиганов и нелегальных мигрантов.

Патрулировать улицы жители Егорьевска хотят сами и делают это регулярно. На рейды выходят после основной работы, когда на улицах темнеет. Дружинники признаются, что жертвуют своим отдыхом ради безопасности близких.

«Мы хотим, чтобы люди могли спокойно ходить вечером по улицам, выпускать детей во двор и не бояться за них, так, как это было тридцать лет назад», - заявил руководитель добровольной народной дружины Александр Антохин.

Дружинники вместе с полицейскими проверяют парки, дворы, площадки. Под особым контролем у них находятся приезжие-нелегалы, у которых обязательно спрашивают документы. И если таковых не обнаруживается, уличный рейд может перерасти в целую проверку общежития для мигрантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новые ограничения по найму мигрантов в нескольких сферах начнут действовать в Подмосковье 1 января 2025 года.

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Мигранты Полиция Егорьевск

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