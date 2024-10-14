14 октября 2024, 20:41

Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Красногорске

Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев совместно с первым заместителем главы городского округа Красногорск Натальей Тимошиной провели инспекцию контейнерных площадок и работы «Красногорской городской службы» в поселке Архангельское. В ходе проверки были обсуждены актуальные проблемы, связанные с вывозом отходов.

Наталья Тимошина протестировала новое приложение «Добродел», которое позволяет жителям фиксировать нарушения. С помощью мобильного телефона достаточно сделать фотографию неправильно припаркованного автомобиля и отправить данные через приложение, заполнив соответствующую форму.

«Красногорская городская служба» обслуживает 310 дворов, 25 общественных территорий и более 400 многоквартирных домов. В ходе инспекции Кирилл Григорьев и Наталья Тимошина осмотрели укомплектованность штата и техники, а также зоны обслуживания и ремонта, включая общежитие для вахтовиков.

Директор МБУ «КГС» Денис Ащеулов сообщил, что в распоряжении предприятия находится 124 машин уборочной техники.

Кирилл Григорьев отметил высокое качество новой техники и выразил надежду на ее эффективную работу. Он также подчеркнул, что с таким количеством техники качество уборки в зимний период значительно улучшится.

В завершение проверки было заявлено о намерении муниципалитета устранить все выявленные недочеты и обеспечить информирование жителей по вопросам парковки. Кроме того, планируется провести обучение для сотрудников коммунальных служб, чтобы повысить качество предоставляемых услуг.

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Красногорск ЖКХ
14 октября 2024, 20:02
Команда из Чехова приняла участие в Кубке Подмосковья по спортивному туризму
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Команда «Поднебесный гребень» из школы № 10 городского округа Чехов приняла участие в третьем этапе Кубка Московской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Спортсмены соревновались на коротких личных дистанциях и в составе команд.

Первыми провели испытания на длинных дистанциях, где участникам, помимо спортивных умений, требовалось ориентироваться по карте.

В личных соревнованиях Валерия Пакина и Ростислав Коваленко завоевали третье место. В командном зачете победу одержали Валерия Пакина, Екатерина Первушина, Ярослав Лебедев и Ростислав Коваленко. Третье место заняли Мария Бусыгина, Валерия Чичкова, Егор Чернов и Салават Юнусов.

Во второй день лучшей связкой команды стали Милена Резепова и Александра Ломаковская, а четвертое место заняли Мария Бусыгина и Валерия Чичкова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Чехов
14 октября 2024, 19:43
Главстройнадзор Подмосковья провел проверку готовности дома в ЖК «Южная Битца»
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главстройнадзора Московской области провели промежуточную проверку строительства многоэтажного дома в жилищном комплексе «Южная Битца». В ведомство обратился застройщик, чтобы перед итоговой сдачей устранить все возможные недочеты.

Специалисты выдали необходимые рекомендации застройщику. Эта процедура позволяет сократить время проведения итоговой проверки с 10 до трех рабочих дней.

Многоквартирный жилой дом начали возводить в июне 2022 года, а сдать планирует в ноябре 2024. Сейчас строительная готовность здания составляет 93%.

В ведомстве добавили, что в жилом квартале уже построили и ввели в эксплуатацию восемь многоквартирных домов, а также построили паркинг на 192 машины. Здесь же под надзором Главстройнадзора строят школу, детский сад и поликлинику.

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Школы Строительство Детские сады
14 октября 2024, 19:26
Утечку в системе отопления ликвидировали на улице Гагарина в Чехове
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил проблемные участки теплосети, где заслушал доклады ресурсоснабжающей организации об устранении выявленных технологических отключений. В округе в настоящее время зафиксировано три таких отключения.

Основное из них произошло в поселке Столбовая на котельной № 10, где произошел сбой в работе автоматики высокотехнологичного оборудования. С момента выявления проблемы, ремонтная бригада работает на объекте, выявлены причины неисправности и определен алгоритм их устранения. Михаил Собакин подчеркнул, что вопрос серьезный и в настоящий момент делается все возможное, чтобы жители не остались надолго без тепла.

Еще две утечки выявлены по улице Гагарина: одну из них уже ликвидировали, и сейчас начаты работы по устранению второй. В ближайшие дни жители дома 49 получат тепло в своих квартирах. Кроме того, бригада работает на улице Угловой.

«В своих социальных сетях вижу обращения жителей с указанием ряда адресов. Все они в работе. В усиленном режиме сотрудники управляющих компаний приступили к развоздушиванию домов и отдельных квартир. Мы видим, что на улице похолодало, и наша задача максимально оперативно подать людям тепло», - отметил Михаил Собакин.

Глава округа добавил, что заседание оперативного штаба ЖКХ по мониторингу устранения неполадок будет продолжаться в ежедневном режиме дважды в день до тех пор, пока все жители не получат отопление.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Чехов
14 октября 2024, 18:56
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 14 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья в понедельник вечером, 14 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, непросто проехать в сторону Московской области - заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей к внимательности и осторожности за рулем - соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители

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