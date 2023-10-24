Готовность коммунальных предприятий к зиме проверили в городском округе Пушкинский

Автовышки, погрузчики, малая механизация, аварийные машины, самосвалы и другая техника выйдут на улицы округа в начале зимы.

«Хочется отметить, что мы приросли по сравнению с прошлогодним периодом и по технике и, самое главное, по противогололедным материалам. Новую технику мы в течение этого года как приобретали самостоятельно, так и получали за счет министерства. Мы получили комбинированные дорожные машины, которые будут обслуживать дороги, и новые погрузчики для уборки дворов и общественных пространств», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Максим Прибытков.

Мероприятие в округе прошло в рамках общего смотра Московской области. В нем приняло участие 350 сотрудников организаций и 125 коммунальных машин. Вся техника исправна и находится в удовлетворительном состоянии, а специалисты прошли необходимое обучение.

«Я думаю, что нужно больше желания, больше любви проявить к своему муниципалитету, чтобы жителям было комфортно ходить в школу, детские сады, на работу. Поэтому я уверен: все в наших руках», - отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

По итогам смотра готовность округа к зиме комиссия оценила на отлично.

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