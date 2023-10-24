Готовность коммунальной техники проверили в Дмитровском округе
Смотр зимней спецтехники прошел в Дмитровском округе. Все коммунальные машины переоборудованы для расчистки дорог и уборки снега.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега в регионе.
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Проверку готовности коммунальной техники к зиме проверили инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области и первый заместитель министра энергетики региона Ольга Роганова. На смотре представили тракторы и самосвалы для уборки снега, а также технику для работы во дворах.
«Вся коммунальная техника предприятий представлена: это тракторы, погрузчики. Персонал, <…> который задействован в зимнем содержании: это водители, механизаторы, дворники, слесари», - отметила Ольга Роганова.
Техника уже переоборудована для работы зимой: заменена щетина на щетках, установлены техпластины на отвалах. Также подготовлены пескосоляные смеси для обработки дорог и тротуаров.
Кроме того, руководители управляющих компаний и муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства доложили комиссии о готовности домов к зиме.