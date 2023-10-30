Готовность коммунальной техники к зиме в Подмосковье проверят во время репетиции

Он напомнил, что предыдущее заседание было посвящено в основном подготовке к зиме - всему, что связано «с уборкой, алгоритмами, режимами». На сегодняшнем совещании губернатор Воробьев вновь коснется этой темы и попросит руководителя Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлану Аипову доложить о ситуации.

Смотр готовности коммунальной техники к зиме проходит в разных городских округах региона в последние пару недель. Оцениваются техника, агрегаты для уборки снега и льда, штат работников.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что коммунальные службы региона будут применять четкие алгоритмы уборки снега.

«Мы в ряде городов договаривались сделать еще одну репетицию, чтобы убедиться, что техника и все, что с этим связано, готовы», - рассказал глава Подмосковья.