22 октября 2024, 12:12

Готовность коммунальной техники к зиме проверят в Щелкове в конце октября

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Глава округа Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание. На нем обсудили запуск отопления в муниципалитете, а также ремонты и подготовку коммунальной техники к зиме.

Глава Щелкова Андрей Булгаков сообщил, что на следующей неделе в парках проведут развлекательные мероприятия, а специалисты проверят готовность спецтехники к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Участники совещания также обсудили запуск отопления в первую неделю похолодания. Андрей Булгаков сообщил, что подача прошла без серьезных проблем, но есть замечания по нескольких адресам. Он призвал жителей сообщать о проблемах. Управляющие компании сообщили, что закрыли 90% заявок.

За прошедший период отремонтировали входную группу первого подъезда дома № 9 на улице Беляева, отремонтировали сельский Дом культуры «Огуднево», установили две дорожные неровности у Щелковского перинатального центра, восстановили пешеходную зону на Парковой улице, отремонтировали ступени Щелковского театра и обустроили песочницу во дворе доме № 37 на улице Беляева.

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Щелково
22 октября 2024, 12:15
Областной праздник «Отцы и дети» прошел в парке в Лосино-Петровском
Парки г.о. ЛосиноПетровский
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В Лосино-Петровском городском парке прошло областное мероприятие «Отцы и дети». Для жителей подготовили интересную развлекательную программу с мастер-классами и тематической фотозоной.

Для юных гостей подготовили увлекательный квест, а также веселую анимационную программу.

На протяжении праздника работала чайная станция, где можно было согреться у очага.

Для всех провели мастер-класс по изготовлению деревянных карандашниц. Эта станция пользовалась спросом. Жители с удовольствием сделали предмет канцелярии, который забрали домой на память.

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Дети Лосино-Петровский Парки
22 октября 2024, 12:15
Опухоль размером с мяч удалили с плеча пациентки в Зарайской больнице
Медиасток.рф
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Женщина 56 лет поступила в Зарайскую больницу с крупным новообразованием плеча, размер которого сопоставим с мячом для пилатеса. Опухоль росла два года и не причиняла боль.

В течение нескольких месяцев пациентка консуль­тировалась у разных специалистов и трижды проходила гистологическое исследование. Оно показало доброкачественный характер образования.

«После всех проверок пациентка вернулась к нам с исключенной онкологией. Приняли решение о хирургическом удалении новообразования. В течение часа хирурги удалили опухоль и восстановили нормальное состояние плеча», - рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

Операция прошла без осложнений, а гистологическое исследование уже удаленной опухоли еще раз подтвердило доброкачественный характер новообразования.

Сейчас женщина дома, она вернулась к обычной жизни.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Здравоохранение Больницы Зарайск
22 октября 2024, 12:14
Глава Дубны проверил установку нового оборудования в котельной поселка Большая Волга
Пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Финальные работы по сборке нового котла проводятся в котельной Большой Волги. Оценить качество установки оборудования приехал глава Дубны Максим Тихомиров.

Руководитель муниципалитета и депутат Московской областной думы Александр Орлов провели встречу с начальником котельной. На предприятии завершается монтаж каркаса для топочной части, экранные трубы и два барабана нового котла уже установили.

«Котлу более 50 лет, поэтому обратились к губернатору с предложением поддержать наш наукоград по объектам теплоснабжения», - рассказал Максим Тихомиров. Александр Орлов отметил, что глава Подмосковья Андрей Воробьев уделяет большое внимание работам, связанным с отопительным сезоном. «Мы тоже держим эти работы на особом контроле», - отметил парламентарий.

Все запланированные на 2004 год работы будут выполнены, заверил главы Дубны. Сборка котла закончится в декабре, после чего стартуют гидравлические испытания. Установка нового оборудования даст возможность автоматизировать работу котельной.

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ЖКХ Дубна Отопление
22 октября 2024, 12:11
Атлет из Люберец примет участие в конференции по силовому экстриму в Москве
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Сергей Агаджанян из Люберец поучаствует в пресс-конференции про I чемпионат России по силовому экстриму среди мужчин и женщин. Официальное мероприятие пройдет впервые после смерти основателя силового экстрима в России Владимира Турчинского.

Первый официальный чемпионат России по силовому экстриму среди мужчин и женщин пройдет в Сочи с 5 по 7 ноября 2024 года. Соревнования состоятся по правилам, которые разрабатывались Федерацией силового экстрима России и Министерством спорта РФ. Там же установят рекорды и присвоят спортсменам разряды и звания.

Пресс-конференция про чемпионат по силовому экстриму пройдет 25 октября в 13:00 на площадке Агентства городских новостей «Москва». На вопросы журналистов ответят супруга Владимира Турчинского, президент Федерации силового экстрима России Ирина Турчинская, самый титулованный атлет по силовому экстриму из россиян, глава попечительского совета Федерации силового экстрима России Михаил Кокляев, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, рекордсмен мира по силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России по связям с общественностью и СМИ, житель Люберец Сергей Агаджанян и президент Федерации силового экстрима Москвы Артем Кобанов.

Аккредитацию можно получить по электронной почте: sergei77_77@bk.ru или по телефону: 8 (926) 229-84-46.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Россия

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