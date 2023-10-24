Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Щелкове
Ежегодный смотр техники перед началом зимнего периода прошел в Щелкове. Готовность коммунальных служб проверили представители администрации городского округа, депутаты и сотрудники профильных областных ведомств.
Участие в смотре приняли муниципальные учреждения, управляющие, ресурсоснабжающие организации, предприятия дорожного хозяйства, аварийные службы и подрядные организации.
«На первый взгляд в Щелкове очень много техники. Это, наверное, один из самых больших по количеству техники городской округ. Поэтому, я думаю, зима должна пройти хорошо», - отметил заместитель начальника территориального отдела Главного управления содержания территорий Московской области Денис Абрамов.
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Коммунальная техника округа выстроилась на специальной площадке, где ежегодно проводится смотр техники. Участие в смотре также приняли дворники.
«У нас все готово. Прошел смотр. Инспектор оценил высокое качество готовности нашей к зиме. В этом году получили очень много тракторов для зимней уборки», - рассказал директор службы содержания и благоустройства территорий Владимир Субботин.