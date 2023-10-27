Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Раменском
Смотр готовности коммунальной техники к зиме прошел в Раменском. К расчистке от снега улиц и дворов привлекут свыше 800 рабочих и более 200 спецмашин.
Готовность коммунальных служб проверил глава Раменского городского округа Николай Ханин. На площадке стадиона «Сатурн» выстроилась техника 14 коммунальных предприятий округа: от больших комбинированных дорожных автомобилей до мини-погрузчиков.
«У нас 236 [машин] и порядка 800 человек на сегодняшнем смотре, но на самом деле работающих гораздо больше. Я уверен, что зимний период мы должны пройти [успешно]», - сказал Николай Ханин.
Муниципальная сеть автомобильных дорог в Раменском одна из самых крупных в Подмосковье - более 1,5 тысячи километров, не считая федеральные и региональные трассы. Противогололедные средства заготовлены в нужном объеме. Вывозить снег будут на восемь подготовленных спецплощадок.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Муниципальная сеть автомобильных дорог в Раменском одна из самых крупных в Подмосковье - более 1,5 тысячи километров, не считая федеральные и региональные трассы. Противогололедные средства заготовлены в нужном объеме. Вывозить снег будут на восемь подготовленных спецплощадок.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Готовность коммунальных служб проверил глава Раменского городского округа Николай Ханин. На площадке стадиона «Сатурн» выстроилась техника 14 коммунальных предприятий округа: от больших комбинированных дорожных автомобилей до мини-погрузчиков.
«У нас 236 [машин] и порядка 800 человек на сегодняшнем смотре, но на самом деле работающих гораздо больше. Я уверен, что зимний период мы должны пройти [успешно]», - сказал Николай Ханин.