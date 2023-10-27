Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Раменском

Готовность коммунальных служб проверил глава Раменского городского округа Николай Ханин. На площадке стадиона «Сатурн» выстроилась техника 14 коммунальных предприятий округа: от больших комбинированных дорожных автомобилей до мини-погрузчиков.

«У нас 236 [машин] и порядка 800 человек на сегодняшнем смотре, но на самом деле работающих гораздо больше. Я уверен, что зимний период мы должны пройти [успешно]», - сказал Николай Ханин.

Муниципальная сеть автомобильных дорог в Раменском одна из самых крупных в Подмосковье - более 1,5 тысячи километров, не считая федеральные и региональные трассы. Противогололедные средства заготовлены в нужном объеме. Вывозить снег будут на восемь подготовленных спецплощадок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Муниципальная сеть автомобильных дорог в Раменском одна из самых крупных в Подмосковье - более 1,5 тысячи километров, не считая федеральные и региональные трассы. Противогололедные средства заготовлены в нужном объеме. Вывозить снег будут на восемь подготовленных спецплощадок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Готовность коммунальных служб проверил глава Раменского городского округа Николай Ханин. На площадке стадиона «Сатурн» выстроилась техника 14 коммунальных предприятий округа: от больших комбинированных дорожных автомобилей до мини-погрузчиков.

«У нас 236 [машин] и порядка 800 человек на сегодняшнем смотре, но на самом деле работающих гораздо больше. Я уверен, что зимний период мы должны пройти [успешно]», - сказал Николай Ханин.