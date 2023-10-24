Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Подольске
Готовность коммунальной техники к уборке снега проверили в Подольске. Участие в смотре приняли коммунальные машины и рабочие.
В этом году автопарк коммунальных служб пополнили еще 28 мини-погрузчиков, тракторов, комбинированных дорожных машин и газелей. Всего в этом году для содержания дорог, общественных территорий и дворов в городском округе привлекут 15 коммунальных предприятий, более 500 рабочих и порядка 160 единиц техники.
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«На данной площадке представлены 127 единиц техники, более 300 рабочих, которые буду заниматься содержанием. Соответственно, проводим осмотр и проверяем готовность данных коммунальных служб. Здесь порядка 15 организаций, которые будут содержать наш округ в зимний период», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Михаил Степанов.
Проверяют не только технику, но и агрегаты для уборки снега и льда. Так, руководитель Государственной жилищной инспекции Московской области в ранге министра Ольга Федина лично протестировала новые лопаты на прочность.
«По нашей оценке город к прохождению зимы готов. Все необходимые реагенты и материальные запасы произведены в полном объеме. Они были проверены, пересчитаны. Количество дворников и штатного персонала соответствует нормативу», - отметила Ольга Федина.