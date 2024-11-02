Готовность коммунальной техники к зиме проверили в парках Балашихи

В этом парке убирать территории от снега будут 10 единиц спецтехники. Это трактора, минипогрузчик, газели и снегооуборщики.

«Проверили готовность полностью нашей Дирекции парков к зимнему периоду. Дирекция парков у нас ежегодно прирастает по территориям. Это уже большое учреждение по количеству людей и по площади. Помимо наших больших городских парков, мы также закрепляем за ними и общественные пространства, скверы и бульвары. Вся техника исправна. Замечаний никаких нет. Весь персонал укомплектован ручным инвентарем и спецодеждой. Поэтому ждем наступления зимы, опасений никаких у нас нет», - отметил заместитель главы администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

В парках округа будут работать более 60 дворников. Их уже обеспечили спецодеждой и инвентарем.

Пешеходные дорожки будут обрабатывать гранитной крошкой. Специалисты закупили свыше трех тысяч мешков по 25 килограммов.

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