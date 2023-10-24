Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Чехове
Смотр спецтехники прошел на площади перед ледовым дворцом в Чехове. Участие в нем приняли 79 коммунальных машин и 306 дворников.
Участие в смотре приняли и 14 новых тракторов «Беларус», недавно переданных Чехову в рамках губернаторской программы обновления муниципальной уборочной техники.
«Сегодня здесь представлен достаточно обширный объем техники, людей. Тем более в этом году губернатор Андрей Воробьев дополнительно <…> передал нам 14 единиц техники, что позволит более качественно и оперативно производить содержание территорий», - сказал председатель Совета депутатов городского округа Чехов Михаил Собакин.
Кроме того, в распоряжении коммунальщиков округа есть линейные снегопогрузчики и роторные снегоочистители.
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Школьники и студенты техникумов Чехова ознакомились с представленными образцами коммунальной спецтехники. Смотр уборочных машин проводится, чтобы оценить готовность коммунальных служб к зиме.
«Ежегодно Главное управление содержания территорий Московской области проверяет исправность техники. Сегодня на осмотр нам представили управляющие компании и муниципальные учреждения 79 [коммунальных машин], они все технически исправны, и 306 дворников, которые будут осуществлять уборку», - рассказала замначальника территориального отдела № 36 Главного управления содержания территорий Московской области Виктория Ильина.