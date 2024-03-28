Готовность коммунальной техники к летнему сезону проверили в Истре

Специалисты коммунальной службы подготовили 74 единиц автоспецтехники, в том числе 12 самосвалов и шесть автогидроподъемников. Также провели техобслуживание навесного оборудования. В общей сложности 116 единиц техники.

Сейчас коммунальные службы убирают вытаявший мусор, вырубают аварийные деревья и проводят омолаживающую обрезку веток. В работе задействовали более 200 сотрудников «Додхибимр».

В рамках подготовки к месячнику благоустройства предстоит убрать дворовые территории от мусора и прошлогодней листвы, а также высадить свыше 250 тысяч цветов. Параллельно ведется подготовка к работе по ремонту и покраске элементов детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок.

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