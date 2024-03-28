28 марта 2024, 01:57

Готовность коммунальной техники к летнему сезону проверили в Истре

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Смотр коммунальной техники провели в городском округе Истра в рамках подготовки к весенне-летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Специалисты коммунальной службы подготовили 74 единиц автоспецтехники, в том числе 12 самосвалов и шесть автогидроподъемников. Также провели техобслуживание навесного оборудования. В общей сложности 116 единиц техники.

Сейчас коммунальные службы убирают вытаявший мусор, вырубают аварийные деревья и проводят омолаживающую обрезку веток. В работе задействовали более 200 сотрудников «Додхибимр».

В рамках подготовки к месячнику благоустройства предстоит убрать дворовые территории от мусора и прошлогодней листвы, а также высадить свыше 250 тысяч цветов. Параллельно ведется подготовка к работе по ремонту и покраске элементов детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок.

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Благоустройство Истра Мусор
28 марта 2024, 02:28
«Парту Героя» в память о погибшем участнике СВО открыли в лицее Орехово-Зуева
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В Давыдовском лицее увековечили память участника спецоперации Евгения Докукина. Там торжественно открыли «Парту героя», сообщила администрация Орехово-Зуевского городского округа.

«Евгений Докукин был любимым сыном, братом и дядей. Участвовал в боевых действиях в Чечне, а в 2022 году отправился в зону СВО», - отметили в администрации.

Военнослужащий получил ранение осколком от снаряда во время налета 20 февраля 2023 года в районе города Сватово в Луганской Народной Республике. Несмотря на ранение, Докукин пытался защитить сослуживцев, но погиб от потери крови. Его посмертно наградили орденом Мужества.

В церемонии открытия «Парты Героя» участвовали родные Евгения Докукина, ученики и учителя, а также первый заместитель главы городского округа Ирина Кузнецова и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Нестеров.

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Учителя Россия Орехово-Зуево
28 марта 2024, 01:53
«Знали, что это наше место». Директор компании из Австрии рассказал, почему выбрал для бизнеса ОЭЗ «Ступино квадрат»
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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В особой экономической зоне «Ступино квадрат» работает производитель пищевых продуктов из Австрии. Технический директор компании «Арвалус» Йохен Коллер рассказал «360», почему компания выбрало именно это место для своего производства.

По итогам прошлого года сразу две особые экономические зоны Подмосковья вошли в число лидеров рейтинга ОЭЗ России. Площадка «Ступино Квадрат» показала лучший результат по блоку «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ».

По словам Коллера, ОЭЗ «Ступино квадрат» привлекла инвесторов транспортной доступностью и готовой инфраструктурой.

«Близость Москвы. Близость нашего офиса продаж в Москве. И там была готовая инфраструктура. Была дорога, электричество, вода, канализация. Это очень важно. <…> Но мы знали, что это наше место. И здесь можно строить наши производства», - рассказал бизнесмен.

Инвесторы не арендовали готовые производственные мощности, а создали собственное производство с нуля. По словам Коллера, у него уже был опыт строительства в России - бизнесмен живет здесь более 20 лет.

«В целом можно сказать, что у нас была успешная реализация этого проекта», - заявил Коллер.

Компания «Арвалус» производит хлебопекарные смеси и готовые хлебобулочные изделия. Свою продукцию она реализует не только в России, но и за рубежом.

Австрия Россия Ступино Экономика
27 марта 2024, 23:58
Глава Ступина Мужальских вручил удостоверения старостам 3 деревень
Администрация Ступино г.о.
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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вручил удостоверения старостам деревень. Встреча состоялась в селе Большое Алексеевское. На ней также присутствовал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

Глава муниципалитета передал старостам деревень Боброво, Зевалово и Федоровское специальные удостоверения, знаки отличия, документы и паспорта населенных пунктов с необходимыми данными, номерами телефонов ответственных лиц.

Сергей Мужальских отметил, что работа старост обеспечивает муниципалитет четкими запросами, что позволяет оперативно решать проблемы жителей сельских населенных пунктов.

«На территории округа Ступино работают 215 старост. Они - инициаторы всех преобразований, происходящих в сельской местности», - указал Сергей Мужальских.

На встрече участники обсудили вопросы, беспокоящие местных жителей, такие как газификация, благоустройство территорий, ремонт и содержание дорог, а также качество воды. Заявления, сделанные старостами, были зафиксированы и приняты для дальнейшей работы.

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Ступино
27 марта 2024, 23:42
Администрация Подольска вручила жилищный сертификат сироте
Администрация Подольск г.о.
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Жилищный сертификат вручили юной девушке из Подольска, которая осталась без родителей. Теперь Алина Иванова сможет приобрести квартиру в любом муниципалитете Московской области. Однако она уже решила остановить свой выбор на родном Подольске. Через месяц она планирует переехать в один из домов на улице Юбилейной.

Девушка рассказала, что хотела светлую квартиру, поэтому выбор пал на новостройку. Она планирует сделать некоторые перестановки на балконе и отметить новоселье.

С детства Алину воспитывала ее двоюродная бабушка, которую она считает своей мамой и главной опорой в жизни. В настоящее время девушка учится на втором курсе медицинского колледжа и мечтает стать косметологом. Она уверена, что у нее все получится, а собственное жилье прибавит ей уверенности на ее жизненном пути.

Глава городского округа Григорий Артамонов подчеркнул, что обеспечение детей-сирот жилищными сертификатами - одна из важнейших задач, которую поставил президент России Владимир Путин.

«Всего в этом году 37 человек вошли в программу нашего губернатора Андрея Воробьева „Жилище“», - подытожил Григорий Артамонов.

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Подольск Сироты

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