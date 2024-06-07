Готовность Глуховского карьера к купальному сезону проверили в Чехове

«Тут бы поработать экскаваторами, выровнять площадку. Желательно, чтобы от нашего визита была польза. Сезон только начинается, можно успеть», - отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» округа Чехов Константин Безрукавый.

Пост спасателей в Глуховском карьере открывается на лето с 1 июня 2021 года по поручению главы городского округа Чехов. Ежедневно с 9:00 до 21:00 здесь дежурят два специалиста группы «Чехов спас». У них есть все необходимое для оказания первой помощи: круг, надувная лодка, аптечка и инструменты.

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Жительница Москвы Наталья часто отдыхает на Глуховском карьере. Говорит, что в хорошую погоду здесь буквально некуда положить полотенце. Оно и понятно - кругом сосны, лес, чистая вода.

«Здесь раньше добывался песок для строительства. После прекращения добычи карьер заполнился водой», - рассказал директор МКУ ЕДДС городского округа Чехов Валентин Дурягин.

Несмотря на то, что в карьере по рекомендации Роспотребнадзора купаться запрещено, на территории в ежедневном режиме дежурят спасатели. Готовность объекта к летнему сезону и обеспечение здесь безопасности проверили местные депутаты и специалисты администрации округа.