Готовность детского сада в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе превысила 60%

В детском саду планируют открыть 15 групп. В каждой из них будут спальни, игровые, раздевалки, буфеты и туалеты. Там также появится физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и кухня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

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На стройплощадке уже установили монолитный каркас здания и ограждающие конструкции. Продолжаются работы по гидроизоляции кровли, наружного фасада, монтажу окон и прокладке наружных сетей.