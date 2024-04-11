Готовность детского сада в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске достигла 45%

Читайте нас в:

На объекте задействовано 45 рабочих и три машины спецтехники. Завершается сборка модульных конструкций здания, ведутся отделочные работы, монтаж систем электроснабжения и вентиляции, водоснабжения и отопления.

«Большой детский садик в Рекинцо-2 - один из важнейших проектов для округа. Социальный объект на 320 мест строим по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, ввести садик в эксплуатацию подрядчик планирует к 1 сентября 2024 года», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Трехэтажное здание предусматривает размещение групповых ячеек с игровыми и спальнями, физкультурного и музыкального залов, медицинских кабинетов, пищеблока, помещения для занятий творчеством, кабинетов логопеда и психолога, административных и вспомогательных помещений. В здании разместятся 13 групп для детей от 1,5 до семи лет.

На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы и беседки, детские игровые комплексы. Территорию вокруг благоустроят и озеленят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».